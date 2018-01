Solenidade vira festa pró-Dilma no Planalto Sob gritos de "poderosa", a ministra Dilma Rousseff foi a estrela de solenidade ontem no Planalto que reuniu mais de mil representantes de movimentos sociais. Preferida do presidente Lula para disputar sua sucessão em 2010, ela ouviu a ativista do movimento negro Cleide Hilda de Lima e Souza defender em discurso sua eleição para a Presidência. Muito aplaudida, Dilma mostrou novo visual: trocou óculos por lentes de contato.