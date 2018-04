Solenidade da Constituição terá homenagem a Ulysses O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na solenidade de hoje comemorativa dos 20 anos da Constituição, prestará homenagem ao ex-deputado Ulysses Guimarães, informou a Assessoria de Imprensa do Palácio do Planalto. Ulysses presidiu os trabalhos de deputados e senadores que elaboraram e aprovaram o texto da Constituição de 1988. Na solenidade de promulgação da Carta, Ulysses, em discurso, a classificou de "Constituição Cidadã", por incluir em seus artigos a garantia dos direitos civis. Na solenidade de hoje, às 11 horas, no Salão Nobre do Palácio, serão homenageados outros deputados e também senadores constituintes.