Soldado brasileiro morre ho Haiti O soldado do Exército Geraldo Barbosa Luiz, que estava servindo no Batalhão de Infantaria de Força de Paz do Haiti, morreu na madrugada desta sexta-feira, 1. Segundo o Exército, "o soldado realizou um disparo com um fuzil FAL 7,62 mm contra a própria cabeça, no interior do aquartelamento, em Porto Príncipe".