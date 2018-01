Soldado brasileiro é baleado no Haiti

Brasília - O soldado brasileiro Peterson Ramos Fiuza, em missão no Haiti, levou dois tiros na noite desse domingo, 4, em Porto Príncipe, após uma briga entre gangues da cidade, mas passa bem.

Uma bala passou de raspão e outra está alojada na região glútea. Ele está hospitalizado, consciente, e passará por uma cirurgia. O combatente foi atingido às 20h50 de domingo (23h50, no horário de Brasília).

Fiuza está em missão faz menos de seis meses e pertence ao 4º Regimento de Carros de Combate de Rosário do Sul (RS). O governo brasileiro já foi informado e está prestando as assistências necessárias.

As Forças Armadas do Brasil estão há dez anos em missão de paz no Haiti, onde conta atualmente com cerca de 1.300 militares.