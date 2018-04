Sócrates está em estado grave e respira por aparelhos, informa hospital O estado de saúde do ex-jogador Sócrates se agravou na madrugada deste sábado. Ele foi internado na quinta-feira à noite com infecção intestinal. Sócrates continua respirando com a ajuda de aparelhos. Um novo boletim médico foi divulgado nesta manhã de sábado pelo hospital Albert Einstein. O quadro se agravou consideravelmente.