Sociedade precisa de choque moral, diz FHC O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou hoje, em São Paulo, que o Brasil não terá um salvador, qualquer que seja o presidente eleito nas eleições de outubro. Ao mencionar a corrupção que atingiu o Congresso com o escândalo do mensalão, Fernando Henrique defendeu um "choque moral" na sociedade para que o País seja reconstruído. "A sociedade está precisando de um choque moral. Não gosto de dizer isso, parece um tanto udenista, mas precisa", afirmou. "A complacência e a indulgência chegaram a tal ponto que estamos no limite entre a indiferença e a indignação. Mas está vencendo a indiferença. E tem de vencer a indignação para reconstruir o País", afirmou durante palestra promovida pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista. "Não é só fulano que vai salvar; não vai salvar. Tem de mudar muita coisa nas estruturas", insistiu Fernando Henrique. "Qualquer que seja o presidente eleito, sem indignação não vai ter força para mudar." Usando como exemplo a experiência que teve como presidente da República ao longo de oito anos, Fernando Henrique observou: "A sociedade tem de estar com ele (presidente). Eu sei muito bem. Mudei uma porção de coisas e depois não consegui mais. Quando a sociedade se vira contra você, por ´N´ razões, mesmo que você esteja certo, não muda." Durante toda a palestra, cujo tema foi "O Brasil de Hoje e de Amanhã", Fernando Henrique poupou críticas a Lula e ao governo do PT, chegando até a defendê-lo, quando o assunto foi as altas taxas de juros no País. Ao longo de uma hora e meia, em que falou sobre os desafios e avanços brasileiros, apenas fez reparos à postura do presidente Lula em relação à crise Brasil-Bolívia. O tucano defendeu uma postura "mais afirmativa" por parte do governo brasileiro. "A negociação com o Chávez (Hugo, presidente da Venezuela) no meio, não tem nada a ver. É uma tonalidade que não é aceitável", disse o ex-presidente. "Não temos de ter uma posição não dura; preço de gás não é preço de petróleo." Fernando Henrique também ressaltou que Lula deveria ter se valido da proximidade com o presidente da Bolívia, Evo Morales. "O presidente Lula apoiou o Morales (nas eleições) abertamente. Deveria ter dito: Companheiro Morales, cuida-se. Vai devagar que o mundo não é assim", comentou, arrancando risos da platéia, formada por cerca de 600 pessoas. Campanha Ao final do evento, em rápida entrevista coletiva, Fernando Henrique falou que, apesar do tom ameno e de poucas críticas a Lula na palestra, estará engajado na campanha de Geraldo Alckmin (PSDB) ao Planalto. "Certamente vou me engajar, mas aqui (a universidade) não se deve confundir análise objetiva e crítica com crítica a um governo." Em seguida, disse que não participou ontem, em Brasília, da formalização da aliança PSDB/PFL, pois "não sabia do evento". "Mas estou apoiando profundamente. Estarei onde necessário. Sou um ex-presidente da República, não um militante do dia-a-dia. Temos de conciliar as funções." Ao comentar o baixo desempenho de Alckmin em relação à Lula nas mais recentes pesquisas eleitorais, Fernando Henrique recorreu às eleições passadas para afirmar que é possível o PSDB voltar ao Planalto. "Eu estou habituado a ter diferenças pessoais com o presidente Lula muito grandes. Ele sempre esteve muito à minha frente. E eu sempre ganhei", finalizou.