Sociedade civil faz marcha contra corrupção em 13 cidades do País Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza e São Paulo estão entre as 13 cidades mobilizadas para manifestações contra a corrupção e a impunidade na política brasileira, que serão realizadas no domingo, sob o lema: Dia da Dignidade Nacional. Segundo a organização, reunida nas comunidades do Orkut que se interessam por política, o protesto é apartidário e representa "a voz de milhões de brasileiros que clamam por justiça e punição para a organização criminosa que se apossou do Estado". A organizadora da marcha em São Paulo, Gabriela Campos Paulino, integrante do movimento Reforma Brasil, disse que a expectativa é de 10 mil pessoas só na capital paulista, entre elas os atores Lima Duarte e Christiane Torloni. Gabriela informou que, após divulgado o evento em São Paulo, pessoas de outros Estados começaram a aderir, se organizar e ela foi dando as coordenadas de procedimentos como informar a polícia e a prefeitura. Em São Paulo, a concentração será na Praça Oswaldo Cruz, a partir das 15 horas.