Socialista critica tática ''barra pesada'' do adversário Com ataques ao que chamou de "direita barra pesada", o candidato do PSB a prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, recebeu ontem o apoio do deputado estadual Gustavo Valadares, candidato do DEM no primeiro turno. Lacerda, que conta com o apoio do governador Aécio Neves (PSDB) e do prefeito Fernando Pimentel (PT), avaliou que seu adversário, Leonardo Quintão (PMDB), caiu "na baixaria" e está "perdendo de uma maneira estúpida o capital político" do primeiro turno. A declaração reflete a confiança que tomou conta de sua campanha. Lacerda voltou a reagir com indignação diante da estratégia de Quintão, que tenta associá-lo ao mensalão e chegou a afirmar que o socialista atuou no escândalo como "avião" do tráfico. "Apoiado na boa votação que teve no primeiro turno, nas intenções de voto que tem, se ele não caísse na baixaria, atendendo aos conselhos de gente barra pesada que o acompanha, poderia, perdendo a eleição, passar para o futuro com uma boa imagem, com uma carreira", disse o candidato do PSB. Anteontem, a Justiça Eleitoral acatou parcialmente liminar requerida pela coligação de Lacerda contra o PMDB e determinou a busca e apreensão de panfletos que associam o candidato do PSB ao mensalão numa praça e numa gráfica da capital. Lacerda admitiu que foi surpreendido pela postura do adversário, mas voltou a classificar a tática como "desespero" da campanha do PMDB. "Se vivesse no tempo da ditadura, ele teria uma vocação muito forte para ser agente da repressão, pela postura que demonstrou." GAFE Quando comparava o adversário com o que classificou de "direita golpista", Lacerda, ao lado do deputado do DEM, percebeu que cometia uma gafe. "Eu nem diria que é direita, porque a direita civilizada, de gente de bem, que reconhece, que defende determinados valores mais conservadores, mas quer o bem da cidade, do futuro, está abrigada com muita honra no Democratas." Valadares salientou que o apoio era pessoal. "Achei que seria incoerente se eu trouxesse comigo formalmente a legenda", observou o deputado, que é presidente municipal do DEM. No primeiro turno, ele obteve apenas 1,51% dos votos. Quintão não comentou as declarações de Lacerda. Antes, durante um café da manhã com entidades sociais, voltou a dizer que o adversário ainda poderá ser julgado pelo escândalo do mensalão. "O candidato do PSB passou por um julgamento político na CPI, mas é a Justiça que julga."