Sobrinho de Agaciel Maia, diretor do DNIT é preso em Natal

NATAL (RN) - A Polícia Federal do Rio Grande do Norte prendeu o diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte no Estado, o engenheiro Gleidson Maia, sobrinho do ex-diretor geral do Senado Agaciel Maia e do deputado federal reeleito João Maia (PR-RN).

Em uma churrascaria, no bairro de Capim Macio na zona Sul da capital potiguar, o diretor do órgão federal foi preso recebendo R$ 50 mil em propina. O primeiro depoimento começou no final da tarde de ontem e entrou pela noite. Gleidson Maia está preso na sede da Polícia Federal.

Nesta manhã, a PF prendeu também o superintendente regional do DNIT no Rio Grande do Norte, Fernando Rocha Silveira.

A Polícia Federal ainda não concedeu entrevista para explicar como era o modus-operandi do grupo.

Gleison Maia chegou ao cargo de diretor do DNIT por indicação do deputado federal João Maia, presidente estadual do PR.