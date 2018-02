Como o jornal O Estado de S. Paulo revelou no sábado, Vera Macieira foi nomeada assessora da Presidência do Senado, mas não fica em Brasília. Sarney apressou-se em dizer que, em Campo Grande, ela dá expediente no escritório de Delcídio Amaral. Apesar da explicação, funcionários de Delcídio disseram não conhecer a sobrinha de Sarney. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.