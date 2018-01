Sobel diz que FHC vai condecorar Henry Kissinger O ex-secretário de Estado dos Estados Unidos e prêmio Nobel da Paz, Henry Kissinger, deve vir ao Brasil em março para ser condecorado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso com a Ordem do Cruzeiro do Sul, anunciou nesta terça-feira o rabino Henry Sobel, presidente do rabinado da Congregação Israelita Paulista. Sobel conversou com Fernando Henrique na manhã desta terça-feira, no Palácio da Alvorada, sobre a criação de uma frente ecumênica contra a violência. A assessoria de imprensa da Presidência da República não confirmou a presença de Fernando Henrique nem a condecoração durante a visita de Kissinger ao Brasil. Mas, segundo o rabino, o ex-secretário de Estado norte-americano chega a São Paulo em 12 de março e será homenageado no dia 13, em São Paulo, com jantar na Mansão França. Kissinger deve proferir palestra sobre a paz no mundo.