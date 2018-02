Sobe para 19 número de mortes em ataque aéreo no Paquistão

Na sexta-feira foram registradas 12 mortes no ataque, registrado na região de Dhattakel, no norte do Waziristão.

A indignação pública frente aos ataques de aviões dos Estados Unidos ajudou a inflamar as tensões entre o Paquistão e os norte-americanos.

O ataque da sexta-feira ocorreu um dia depois de dois caminhões atravessarem a fronteira com o Afeganistão levando suprimentos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) -os primeiros carregamentos desde que os comboios foram interrompidos pelo Paquistão em novembro passado.

Paquistaneses dizem que os ataques matam civis e ferem a soberania do país. Já os EUA afirmam que as ações são altamente seletivas, com baixo número de perdas civis.

(Reportagem de Haji Mujtaba)