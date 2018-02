Sobe para 11 o númuro de detenções no Recife Um total de onze detenções foram feitas pela policia de Pernambuco nas manifestações de 7 de setembro. Um pela manhã depois do desfile militar e dez à tarde, na saída de uma passeata. A polícia, além de deter estudantes, usou bomba de efeito moral, balas de borracha e spray de pimenta, o que revoltou os manifestantes. Estudantes mostraram indignação com o governador Eduardo Campos, e gritaram: " Polícia terrorista, Eduardo fascista".