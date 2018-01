Sobe nível de reservatórios do SE e Centro-Oeste O nível dos reservatórios que abastecem as usinas hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste subiu 4,82 pontos porcentuais de 1º de janeiro até esta sexta-feira. A elevação foi mais significativa no Nordeste, onde os reservatórios aumentaram em 9,15 pontos porcentuais o volume de água desde o início do mês. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), os reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste alcançaram nesta sexta 37,09% da capacidade máxima. O limite mínimo para os reservatórios (curva guia) definido pelo governo para o fim do mês é de 45%, em um cenário mais pessimista, e de 52%, no mais otimista. A economia de energia nas duas regiões de 1º a 10 de janeiro foi de 8,66%. Foram gastos em média 21.465 MW médios, para uma meta de consumo de 23.500 MW médios. No Nordeste, os reservatórios chegaram nesta sexta a 23,25% da capacidade máxima. A curva guia para o fim do mês está entre 32% e 47%. Os Estados Nordestinos consumiram em média nos dez primeiros dias de janeiro 4.758 MW médios, para uma meta de consumo de 5.400 MW médios. A economia de energia na região desde o início do mês foi de 11,89%.