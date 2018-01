Sob vaias e aplausos, Kassab elogia gestão petista

Os dirigentes do PMDB, PR, PDT, PSB e PCdoB destacaram "o orgulho de participar da gestão petista". O presidente nacional do PCdoB, Renato Rabelo, disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pegou o País numa "situação gravíssima", "quebrado, sem crédito lá fora (no exterior) e devendo para o FMI". "Não há como esconder essa realidade e o FHC diz que é picuinha, mas é a realidade nua e crua", afirmou.

Já o presidente nacional do PMDB, Waldir Raupp, destacou a parceria com o PT ao longo dos últimos anos. "A aliança PT/PMDB está dando certo", defendeu o peemedebista que falou em nome do vice-presidente da república, Michel Temer. O PMDB trabalha pela manutenção de Temer como vice de chapa para a disputa presidencial em 2014 ao lado da presidente Dilma Rousseff.

Como representante do PSB, Roberto Amaral, vice-presidente nacional da legenda, destacou em seu breve discurso a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no País e da luta da presidente Dilma durante a ditadura. Para ele, o atual governo representa a vitória das esquerdas e a ascensão das massas. "Esperamos continuar de mãos dadas e de braços juntos", declarou o pessebista, no momento em que especula-se que seu partido deixe a coalizão para lançar a candidatura à presidência do governador de Pernambuco e presidente nacional da legenda, Eduardo Campos.

Também fizeram discursos o presidente nacional do PDT, Carlos Luppi, e o presidente nacional do PR, Alfredo Nascimento, que ressaltaram em suas falas o "orgulho" de participarem do governo. "É um país que orgulha à todos", comentou Nascimento, lembrando a figura do ex-vice-presidente da República, José Alencar.

Participam do evento os ministros José Eduardo Cardozo (Justiça), Aloizio Mercadante (Educação), Marta Suplicy (Cultura), Alexandre Padilha (Saúde), Miriam Belchior (Planejamento), Tereza Campelo (Desenvolvimento Social e Combate à Fome), Pepe Vargas (Desenvolvimento Agrário), Helena Chagas (Comunicação Social) , Ideli Salvatti (Relações Institucionais), Eleonora Menicucci (Secretaria de Políticas para as Mulheres) e Maria do Rosário (Direitos Humanos).