Sob protesto, AL troca cúpula da Assembléia A Assembléia Legislativa de Alagoas elegeu ontem a nova Mesa Diretora para o biênio 2009/2010. Dos 27 deputados, 25 compareceram à sessão, 22 votaram e 3 abandonaram o plenário, em protesto contra a votação antecipada. O juiz Gustavo Souza Lima determinou a nova eleição depois de ter anulado a disputa realizada no início de 2007, que reelegeu o presidente Antônio Albuquerque (sem partido), afastado por decisão judicial, acusado de participação no desvio de R$ 280 milhões dos cofres do Legislativo. Fernando Toledo (PSDB) vai presidir a Casa.