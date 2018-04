Sob olhar de Dilma, Lula destaca mulheres na política Após reclamar das associações que a imprensa fez entre o pacote de ajuda aos prefeitos com a eventual candidatura da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, à presidência da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou seu segundo discurso no Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas ressaltando o papel da mulher na política. Discursando de pé, num auditório para cerca de 400 pessoas, em Brasília, e sob o olhar atento da ministra, Lula falou seguidas vezes sobre as dificuldades e as conquistas das mulheres na política. "Não é fácil para as mulheres entrar na política, mas, graças a Deus, temos os exemplos da Michelle Bachelet, no Chile, e da Cristina Kirchner, na Argentina, e vamos evoluindo", disse. O presidente também fez várias referências às qualidades das mulheres, dizendo que elas são mais corajosas que os homens quando necessário, além de mais destemidas e ousadas. Dilma é tida como o nome favorito de Lula para a disputa presidencial em 2010. Entretanto, ele não fez nenhuma referência direta à ministra no discurso. O presidente falou a uma plateia formada principalmente por primeiras-damas de municípios de até 50 mil habitantes que trabalham em programas de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Lula chegou atrasado a esse segundo evento do encontro de prefeitos porque, segundo ele, com o calor, sua gravata desbotou e, por isso, precisou ir até o Palácio do Planalto trocar de roupa.