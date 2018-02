Sob chuva, Dilma Rousseff deixa Granja do Torto A presidente eleita, Dilma Rousseff, deixou pouco depois das 14h a Granja do Torto, sob forte chuva. Ela segue para a Esplanada dos Ministérios, onde participará da cerimônia de sua posse e receberá a faixa presidencial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.