Sob aplausos, manifestantes deixam Câmara do Rio Os sete manifestantes que permaneciam na Câmara Municipal do Rio após 12 dias de ocupação deixaram o prédio às 14h15 de quarta-feira, 21, sob aplausos de pessoas que apoiavam do lado de fora. O grupo aceitou sair do Palácio Pedro Ernesto pacificamente depois de saber da decisão do desembargador Fernando Fernandes, da 13ª Câmara Cível, que concedeu a reintegração de posse à Câmara. Um pedido já havia sido negado pela 6ª Vara de Fazenda Pública.