Só um apostador acerta todas as dezenas da Megasena Um apostador acertou sozinho as seis dezenas do concurso 328 da Megasena e vai receber a quantia de R$ 2.271.357,01. Na quina, houve 100 ganhadores e cada um receberá a importância de R$ 9.055,92. Na quadra, com 7.121 acertadores, a Caixa paga prêmio individual de R$ 126,69. Um apostador acertou sozinho as cinco dezenas do concurso 942 da Quina e ganhará a importância de R$ 362.266,97. Na quadra, houve 284 acertadores, cabendo a cada um a quantia de R$ 1.275,59. No terno, com 13.288 ganhadores, a Caixa paga prêmio individual de R$ 36,22. Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 181 da Lotomania, acumulando para o próximo sorteio a quantia de R$ 714.582,26. Também não houve ganhadores com nenhuma dezena certa, ficando acumulada para o próximo concurso a importância de R$ 1.824.776,66. Seguem as outras premiações: 19 dezenas: 15 acertadores - prêmio: R$ 31.759,21. 18 dezenas: 248 acertadores - prêmio: R$ 1.920,92. 17 dezenas: 2.231 acertadores - prêmio: R$ 106,37. 16 dezenas: 13.797 acertadores - prêmio: R$ 17,21.