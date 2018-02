Só tenho medo da inveja e de ressentimentos, diz Serra

Pouco antes, em discurso, Serra destacou uma característica do "estilo" tucano de governar: "Nós não demonizamos a oposição, não praticamos a violência, não organizamos dossiês." As eleições de 2006, quando Alckmin disputou a Presidência e Serra, o governo paulista, foram marcadas pelo "escândalo dos aloprados". A Polícia Federal denunciou a existência de um falso dossiê sobre corrupção que seria usado por petistas contra os candidatos tucanos.

Serra tentou, em entrevista, minimizar a chuva de representações encaminhadas à Justiça Eleitoral tanto pelo PT quanto pelo PSDB. "Não acho que seja uma guerra jurídica. Se você acha algo errado, a quem você vai recorrer? À Justiça, porque não há outra possibilidade", disse. "Acho normal, não me deixa perturbado. São as regras do jogo."

O tucano negou que tivesse ocorrido alguma irregularidade na cerimônia promovida hoje pelo PSDB e quatro partidos aliados. "Não tem nenhum uso da máquina", disse Serra. "Por outro lado, são encaminhamentos. A caminhada de verdade começa depois das convenções, mas você não é proibido de manifestar sua vontade, seus desejos, suas disposições." Serra disse não se sentir à vontade para comentar decisões da Justiça. "Não me cabe opinar se alguém usou ou não a máquina. Quem toca isso é o partido. E a Justiça decide."

De acordo com o PSDB, o evento de hoje custou entre R$ 200 mil e R$ 250 mil, pagos pelo partido. O ato reuniu 5 mil pessoas em um centro de convenções na zona norte da capital e emprestou palco para pedidos de votos de tucanos e aliados. "O futuro depende de eleger Serra no Brasil e Alckmin em São Paulo", afirmou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em discurso. Os pré-candidatos ao Senado, Aloysio Nunes (PSDB) e Orestes Quércia (PMDB) foram além. "Vamos votar no presidente Serra e no governador Alckmin", conclamou Quércia. "Pelas mãos de vocês, as portas do Senado se abrirão para Quércia e para mim", disse Aloysio.