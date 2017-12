Só otário acredita em Garotinho, diz Cesar Maia Em tom sarcástico, o prefeito do Rio, Cesar Maia (PFL), explicitou nesta segunda-feira o que deseja, nas eleições de 2006, do pré-candidato do PMDB a presidente da República, Anthony Garotinho, que tem acenado para as oposições com a possibilidade de uma aliança: distância. "Só otário acredita em Garotinho nesta altura do campeonato", disse ele, numa crítica velada a aliados tucanos, como o pré-candidato do PSDB a presidente, Geraldo Alckmin, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que têm mantido conversas com o peemedebista sem descartar uma união. O próprio Garotinho tem feito circular a versão de que, se perder a candidatura no PMDB, poderá ser candidato a vice na chapa tucana, o que, para Maia, seria "o beijo da morte", para o ex-governador paulista. Rejeição "Garotinho tem a maior rejeição de todos e seu apoio significa tirar votos", disse Maia, para quem o pré-candidato do PMDB "no máximo tem espertezas", não estratégia. "Imagine um candidato que parte de 29% de rejeição em nível nacional. Isso porque ainda não conhecem o desastre que produziu no Rio." Para o prefeito do Rio, Alckmin ficaria "contaminado" pela rejeição. "E (Garotinho) não precisa ser vice: basta apoiar abertamente", afirmou. Maia disse ainda que a aliança se daria "contra Garotinho e o desastre que produziu" e que uma aliança com o candidato do PMDB a governador, Sérgio Cabral Filho, com Garotinho, só ocorrerá "se for por masoquismo". Na contramão das conversas dos tucanos com Garotinho, Maia disse que "é impossível" que se alie ao peemedebista e a aliança do ex-governador do Rio com Alckmin "não acontecerá". "Ele (Garotinho) engana os bobos. O que quer é aumentar o poder de chantagem junto ao PMDB. Mas no PMDB - escola de políticos experimentados - isso não cola", afirmou. O prefeito disse ainda que manterá a pré-candidatura do pefelista Eider Dantas a governador."É o deputado mais votado da cidade do Rio e um grande realizador", afirmou. "O Estado todo vai conhecer sua capacidade e trocar o ´blá, blá, blá´ pelas obras que o Estado precisa." Brincando, ele também sugeriu um cargo para Garotinho em um eventual governo federal tucano: "Embaixador no Iraque". Reunião O tom anti-Garotinho também marcou um jantar no apartamento do deputado federal Alexandre Cardoso (PSB-RJ), na noite de sábado e madrugada de domingo, que juntou integrantes do PSB, PFL, PSDB, PT, PPS, PV, PDT e PRB, entre eles quatro possíveis pré-candidatos ao governo estadual. Convocada para que o prefeito de Campos dos Goytacazes, Alexandre Mocaiber (PDT), pudesse agradecer aos partidos que o apoiaram no segundo turno da eleição suplementar na cidade, a reunião resultou numa espécie de pacto entre os presentes. Todos manifestaram a disposição de apoiar, no segundo turno das eleições para governador do Rio, qualquer candidato que vá para a disputa final com o senador Sérgio Cabral Filho (PMDB), apoiado pela governadora Rosinha Garotinho e o marido, Anthony Garotinho. O encontro juntou, pelos tucanos, o ex-governador Marcello Alencar e Márcio Fortes, Eduardo Paes, Paulo Feijó e Luiz Paulo Corrêa da Rocha; o petista Vladimir Palmeira; o verde Alfredo Sirkis; o senador Marcelo Crivella, do PRB; os deputados Denise Frossard e André Corrêa, do PPS; o líder do PFL na Câmara, Rodrigo Maia; pelos socialistas, além do anfitrião, os deputados federais Paulo Baltazar e Josias Quintal, além do dirigente Jaime Cardoso; e, pelo PDT, além do prefeito, seu vice, Roberto Henriques,e o ex-prefeito Arnaldo Vianna. A reunião foi aberta por Cardoso, que falou da possibilidade de reeditar no Estado, se não no primeiro turno, pelo menos no segundo, a união que resultou na eleição de Lindberg Farias prefeito de Nova Iguaçu em 2004. "Quero ver o Garotinho com vocês no palanque do Alckmin", brincou o deputado estadual Corrêa (PPS), um ex-aliado do casal, em uma piada dirigida aos pefelistas e tucanos presentes, que a receberam com frieza. Estavam lá outros ex seguidores de Garotinho, como o ex-secretário de Segurança e deputado federal Quintal, e Vianna. O ex-governador Alencar reconheceu dificuldades abertas pela verticalização para a aliança. Já Maia fez um duro pronunciamento contra Cabral Filho. "O grupo da Assembléia (Legislativa) está prestes a tomar o poder no Rio de Janeiro", afirmou o parlamentar, destacando que é possível barrar esse processo.