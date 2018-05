'Só no microfone', diz Tiririca sobre definição de voto

BRASÍLIA - O deputado federal Tiririca (PR-SP) fez mistério ao chegar para a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara. O parlamentar, que se mantém na lista dos que não quiseram responder ao Placar do Impeachment feito pelo Estado, anunciou que já tomou decisão sobre o voto de hoje, mas não irá declarar. "Só no microfone", disse Tiririca, em tom bem humorado.

A maioria da bancada do PR, partido do deputado, deve votar a favor do impedimento de Dilma. O líder da sigla na Câmara, Aelton Freitas (MG), contabiliza 22 a 23 votos a favor do impeachment e 15 contrários, dados pelos deputados da legenda.

O governo aposta, no entanto, que as articulações junto a parlamentares nos últimos dias surtam efeito especialmente no PP e no PR, para garantir que a oposição não chegue aos 342 votos necessários para aprovar o impeachment.