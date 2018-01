Só Lula e Olívio Dutra escaparam de problemas no PT

Desde que o partido foi fundado, em fevereiro de 1980, foram sete presidentes efetivos e dois interinos. Dos sete efetivos, só Luiz Inácio Lula da Silva, que mantém o título de presidente de honra do partido, e Olívio Dutra não tiveram algum tipo de problema. Mesmo assim, Olívio Dutra hoje vive no ostracismo.

Dos outros cinco presidentes do PT, três são réus no escândalo do mensalão. Ricardo Berzoini chegou a ser responsabilizado pelo comando dos "aloprados", que tentaram comprar um dossiê antitucano, na eleição de 2006, e José Eduardo Dutra, o atual, passa por problemas de saúde.

Nos seus 31 anos, o PT teve ainda dois presidentes interinos, que assumiram a direção da legenda na esteira de escândalos que afastaram os titulares. Em 2005, então na Presidência da República, Lula tirou Tarso Genro do Ministério da Educação para substituir José Genoino, abatido pelo escândalo do mensalão.

No ano seguinte, Marco Aurélio Garcia deixou por três meses a assessoria especial internacional do governo para ocupar o lugar de Berzoini, suspeito de envolvimento com os aloprados. Berzoini voltou ao comando da legenda em janeiro de 2007 e lá permaneceu até fevereiro de 2010. Hoje, no governo de Dilma Rousseff, Marco Aurélio não tem mais a influência que exerceu durante o governo de Lula e há informações de que ele anda meio descontente com isso.

"Ser presidente do PT exige dedicação de 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano. O presidente do PT tem uma agenda anormal, pesada, que o impede de descansar, de ter cuidados com a saúde, de ver a mulher, os filhos, os amigos", disse Berzoini à reportagem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.