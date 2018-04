'Só falta o DEM concordar', diz Alvaro Dias Indicado para ocupar a vaga de vice-presidente na chapa tucana, o senador Alvaro Dias (PSDB-PR) afirmou, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, que para a homologação de seu nome "só falta o DEM concordar". Ele disse considerar naturais as resistências do DEM a sua escolha, mas alertou que caso sua candidatura à vice-presidência não seja homologada até amanhã, como determina a legislação, seu irmão e senador Osmar Dias (PDT) vai disputar o governo do Paraná.