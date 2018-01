Só duas candidatas perdem prova da Unicamp em SP Apesar da forte chuva que atingiu São Paulo, apenas duas candidatas que prestaram o vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) no Instituto Sumaré de Ensino Superior, se atrasaram. A faculdade é um dos três locais onde estão acontecendo as provas da segunda fase, que teve início hoje, com as provas de Língua Portuguesa e Biologia. Nenhuma delas quis dar declarações. Uma chegou menos de cinco minutos depois dos portões terem sido fechados, o que ocorreu às 13h45. Ela ainda conferiu na lista do lado de fora do instituto em que sala faria o vestibular, na esperança de que a coordenação autorizasse sua entrada. Acompanhada da mãe, ambas saíram abraçadas e chorando, quando o fiscal disse que a entrada não seria permitida porque as provas já estavam sendo distribuídas. A segunda candidata chegou às 14h, acompanhada pelo namorado, já chorando ao ver os portões fechados. Eles ainda tentaram falar com o fiscal, mas ela também não pôde entrar. Faltando poucos minutos para o começo do vestibular, o estudante Gustavo Henrique Moreira, de 22 anos, revia suas anotações com o resumo dos livros obrigatórios para as questões de Literatura, sentado na sala onde fez o exame. Ele concorre a uma vaga na Unicamp no curso de engenharia da computação. "Isso não me deixa nervoso, não é a primeira vez que eu presto vestibular e estou com a consciência bem tranqüila", disse ele. "Estudei o ano inteiro e não quero perder o ritmo", comentou. No saguão do Instituto Sumaré, Tatiana Leite Nunes, de 21 anos, estava à beira da janela, tentando se acalmar antes de ir para sua carteira. Ela chegou no horário, mas por pouco. "Eu estava chorando porque fui para o lugar errado. Agora, está tudo certo", contou ela, enquanto o fiscal a levava pelo braço para a sala onde prestaria o vestibular para Biologia. A diarista Maria Lúcia Rodrigues Cordeiro, de 50 anos, ficou esperando a filha, Silene Jucelino de Lima, de 22 anos, do lado de fora da faculdade. Segundo a mãe, esta é a primeira vez que Silene presta vestibular. Na Unicamp, ela está concorrendo a uma vaga em Ciências Econômicas. "Eu também fiquei esperando quando ela fez a primeira fase da Unicamp e as provas das duas fases da USP (Universidade de São Paulo)", contou Maria Lúcia. "A minha filha diz que eu fico mais nervosa do que ela", ri. Maria Lúcia diz que gosta de esperar a filha. "Ela sempre fica até o finalzinho da prova e eu gosto de esperar porque a gente conhece pessoas e escolas diferentes", completou. "Quando a prova é em dia de semana, eu não posso ir, mas aos sábados e domingos eu venho para trazer lanche, fazer companhia e ver o lugar. Nos outros dias, ela já sabe o caminho", afirmou. Silene fez o cursinho da Poli, na Lapa. "Se depender da torcida, ela já passou no vestibular da USP", comentou. Maria Lúcia se prepara para seguir a mesma maratona junto com sua outra filha, de 16 anos. "Ela não vê a hora de terminar o segundo grau para fazer o cursinho e o vestibular. E eu vou esperar na porta, como fiz com a Silene", adiantou a mãe.