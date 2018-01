Só ''dinheiro da gavetinha'' não acalma mais paulistas Mesmo com reserva orçamentária definida em R$ 2 milhões para as suas emendas pontuais, o chamado "dinheiro da gavetinha", deputados paulistas fazem de tudo para mostrar serviço às bases. Despejaram um recorde de 10.927 emendas ao Orçamento de 2009 nas mãos do relator da proposta, deputado Roberto Engler (PSDB). Aliado do governador José Serra (PSDB), que instituiu "a gavetinha" há três anos, e com base eleitoral em Franca, interior paulista, Engler condena a "proatividade" dos colegas de Assembléia. "O número de emendas é uma aberração", criticou o tucano, que participa de audiências públicas sobre o tema até 5 de dezembro. "Como 90% delas são pontuais, é evidente que não dá para acatar todas dessa forma." Entre os 10% restantes, que estariam relacionados a remanejamentos orçamentários, Engler estima que os deputados paulistas solicitaram a realocação de R$ 55 bilhões, preferencialmente para as regiões de suas bases. O valor corresponde à metade do Orçamento do ano que vem, que está em R$ 166 bilhões. O total reservado para os deputados estaduais aplicarem em suas bases, de R$ 188 milhões, "acalmou" o processo de decisão do Orçamento, ressalta Engler. "A minha expectativa pessoal é de encontrar uma facilidade maior para o entendimento na Casa", assinalou. "Quero prestigiar todos os deputados, mas é impossível atender a todas as emendas." Um deputado ouvido pelo Estado ressaltou que produzir o que considera um excesso de emendas é "pura demagogia", com o intuito de agradar às regiões onde conseguem mais votos - e depois jogar a culpa para escalões mais altos do poder. De acordo com esse deputado, a ação é comum tanto na base de apoio do governo como na oposição. "Dizem à população: ?Eu dei dinheiro para fazer a praça, canalizar o córrego...?. Só o que interessa é que a emenda foi feita."