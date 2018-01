Slogan de Serra não é crítica a FHC, diz Aloysio O ministro da Justiça, Aloysio Nunes, disse que o slogan lançado hoje por José Serra para sua campanha à presidência - "Nada contra a estabilidade, tudo contra a desigualdade" - quis sinalizar que a estabilidade não é inimiga da justiça social. "Elas podem estar juntas. Isto tem sido feito no governo Fernando Henrique", disse. Ao ser questionado por que, então, da necessidade de este ser o slogan de Serra, o ministro respondeu: "é para enfatizar ainda mais". Aloysio disse que o ministro da Saúde falará com clareza sobre todas as questões. "Ele não irá escamotear nada", disse. A apresentação das propostas de governo, segundo ele, será feita em etapas. "Hoje é que a candidatura começa a existir", disse Aloysio, justificando a posição do ministro, de apresentar, no seu discurso, detalhes da proposta de metas de governo. Aloysio Nunes disse que é desejo de José Serra deixar o cargo de ministro da Saúde um pouco antes do 24 de fevereiro, quando se realizará a pré-convenção do PSDB para formalizar a candidatura do partido às eleições presidenciais. Base para a democracia O governador do Pará, Almir Gabriel, afirmou que é indispensável que o presidente da República forme uma base de governadores e parlamentares capaz de garantir a democracia. "É isso que eu espero que Serra alcance, administrando as diferenças existentes em cada Estado", disse. "A possibilidade de formação de uma tessitura nacional com respeito às questões regionais é difícil, mas tem que ser feita", acrescentou. Para o governador, o pré-candidato Serra tem "toda competência" para exercer este papel. O projeto de campanha, segundo Almir Gabriel, tem que demonstrar que o Brasil não pode ser governado no voluntarismo e na demagogia. "O País tem que ser governado com competência, capacidade e equipe", disse. Almir Gabriel prevê que a eleição será difícil. "Não existe eleição fácil. Quem acha que eleição é fácil sempre perde", disse, mas ressaltou que o PSDB tem um plano para o Brasil, capaz de agregar apoio de diferentes correntes.