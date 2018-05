Mote '20 anos em 2' provoca crise na comunicação do governo e é retirado de convite

BRASÍLIA - O convite para a cerimônia marcada para terça-feira, 15, pelo Palácio do Planalto, com o objetivo de celebrar os dois anos do governo de Michel Temer, provocou uma crise e teve de ser alterado de última hora. Expedido pelo cerimonial do Planalto, o convite trazia o slogan “O Brasil voltou, 20 anos em 2”. O mote foi considerado desastroso por aliados de Temer porque, sem a vírgula após o verbo, poderia passar a impressão de que o País regrediu duas décadas sob a gestão do MDB.

O Estado apurou que a trapalhada desagradou a Temer. Contrariado, ele convocou o marqueteiro Elsinho Mouco e o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, para acertar os ponteiros da comunicação do governo. Os novos convites para a cerimônia voltaram, então, a ter os dizeres dos primeiros exemplares: “Maio de 2016 - Maio de 2018 -- O Brasil Voltou”.

Apesar de o governo ter completado dois anos no último dia 12, no rastro do impeachment da presidente Dilma Rousseff, a comemoração será realizada apenas nesta terça, 15, às 15 horas. Quinze também é o número do MDB na campanha eleitoral.

O pré-candidato do MDB e ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles participará da cerimônia, seguida por uma reunião ministerial ampliada. Temer quer prestigiar Meirelles e dividir com ele o que considera “louros” de seus dois anos de administração. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) -- que também sonha em concorrer ao Planalto --, e do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), além de outros ex-ministros, líderes de partidos aliados e dirigentes de estatais também foram convidados. Na ocasião, Temer fará um pronunciamento enaltecendo o que chama de “legado”.

Com a mudança nos convites, foram expedidos dois textos. Meirelles, por exemplo, recebeu a primeira versão. “Incumbiu-me o senhor presidente da República de transmitir convite a Vossa Excelência para participar do evento 'O Brasil voltou, 20 anos em 2'”, diz o documento, assinado pelo chefe do cerimonial da Presidência, Pompeu Andreucci Neto.

Outros ministros, porém, receberam o convite onde se lê “(...) para participar do evento Maio de 2016/Maio de 2018 -- O Brasil voltou”, sem qualquer menção ao lema “20 anos em 2”, que lembra o mote do programa do ex-presidente Juscelino Kubitschek – 50 anos em 5, com metas de um projeto desenvolvimentista.

Uma cartilha com o slogan “O Brasil voltou” -- criado no ano passado pelo publicitário Nizan Guanaes -- será distribuída durante a reunião desta terça. Recheada de gráficos e ilustrações, tem 36 páginas e bate o bumbo sobre “avanços” do governo.

O início do texto diz que “o Brasil voltou a ocupar papel central como uma das maiores economias do mundo”. Afirma, ainda, que “depois de vencer a pior recessão econômica da história, o país retomou o crescimento, colocou a pauta da inclusão social novamente na agenda e passou a criar oportunidades para todos os brasileiros”. Por fim, destaca que “a criação de condições para o desenvolvimento econômico e social é uma vitória do Governo Federal, alcançada em apenas dois anos de gestão”.

A letra V de “Avançamos” é apresentada como um “V” de vitória feito com dois dedos por um homem sorridente. Na lista de "ações e resultados", de 2016 a 2018, são citados "Fila Zerada no Bolsa Família", "Mais de 38 mil casas novas por mês no Minha Casa Minha Vida" e "Quase R$ 1 bilhão de economia aos cofres públicos com combate a fraudes no seguro-desemprego".