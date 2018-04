'Skaf segue sua candidatura assim como nós a nossa', diz Doria após encontro com Temer

SÃO PAULO - O ex-prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), se encontrou com o presidente Michel Temer em São Paulo na tarde desta sexta-feira, 20, para discutir o cenário eleitoral nacional e de São Paulo, onde Doria é pré-candidato e pode enfrentar o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, do MDB, mesmo partido do presidente.

+ Eleições 2018: veja quais são os prováveis candidatos a governador de SP

Questionado se veio pedir apoio de Temer para uma aliança dos dois partidos no Estado, Doria disse apenas que veio solicitar "uma boa conversa" e que o diálogo "evolui positivamente". "Skaf segue sua candidatura assim como nós a nossa. Mas sempre com o interesse de, mais à frente e quem sabe, construir candidatura de coalizão, somando forças pelo bem de São Paulo e do Brasil", afirmou.

Segundo uma fonte ligada à campanha de Doria disse ao Estadão/Broadcast, o ex-prefeito foi conversar com Temer sobre uma possível aliança com o MDB na eleição estadual. "As portas estão abertas para uma coligação. A tentativa acontece porque Temer é muito simpático a uma candidatura de Doria", disse um dos integrantes da pré-campanha do PSDB. "Ele [Doria] espera uma sinalização do MDB nacional para convencer o partido no Estado a formar uma aliança", comentou a fonte.

+ Eleições 2018: conheça os pré-candidatos à Presidência da República

Doria e Skaf lideram a disputa em São Paulo, segundo última pesquisa Datafolha, com 29% e 20% das intenções de voto, respectivamente. Os dois também são líderes em rejeição, com 33% e 34%. Segundo disseram ao Estadão/Broadcast fontes ligadas à campanha do tucano, o ex-prefeito gostaria que Temer desse anuência para que o PSDB continue tentando convencer o diretório estadual a aceitar uma aliança.

Na quinta, Skaf comunicou à coordenação da campanha de Doria que mantém a candidatura e que descarta, no momento, uma aliança. Os tucanos ofereceram uma das vagas ao Senado para o MDB, mas Skaf estaria resistente porque acredita na possibilidade de um bom desempenho este ano.