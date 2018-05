Skaf se filia ao PSB e deve concorrer ao governo de SP

Após assinar a ficha do partido, Skaf e o presidente nacional da legenda, Márcio França, conversaram sobre os planos da sigla em lançar o empresário à sucessão ao governo do Estado de São Paulo nas eleições 2010. Antes de se filiar ao PSB, Skaf manteve contato com outras legendas, como o PMDB, PR e PV.

Ontem, o PSB realizou um grande evento na Capital para marcar a filiação do vereador de São Paulo Gabriel Chalita, que deixou o PSDB para integrar os quadros da sigla e tentar, no pleito do ano que vem, concorrer a uma vaga ao Senado.

A festa de ontem teve ares de lançamento da candidatura do deputado federal Ciro Gomes (PSB) à Presidência da República em 2010. O partido é um dos que compõem a base aliada do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).