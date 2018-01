Skaf receberá grupos 'anti-Dilma' na segunda

São Paulo - Um dos principais aliados do vice-presidente Michel Temer (PMDB) em São Paulo, o empresário Paulo Skaf (PMDB), presidente Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), se reunirá na segunda-feira, 31, com representantes dos grupos que lideram o movimento pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT).

Participarão do encontro, que acontecerá na sede da instituição, porta-vozes das 46 organizações que formam a Aliança Nacional dos Movimentos Democráticos. Entre elas estão o Revoltados Online, Nas Ruas, Avança Brasil-Maçons, Acorda Brasil e Vem Pra Rua. Antes de agendar a reunião, Skaf avisou aos ativistas que não defenderia publicamente o impedimento da presidente.

A pauta oficial será a formação de uma agenda comum entre as ruas e o empresariado. O presidente da Fiesp realiza nesta quinta-feira, 27, um jantar com empresários e o vice-presidente da República na sede da Federação. Entre os presentes estão Jorge Gerdau (Gerdau), Benjamin Steinbruch (CSN), Josué Gomes da Silva (Coteminas) e o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles.