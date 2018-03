Skaf, presidente da Fiesp, selou ingresso no PMDB O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, selou ontem à noite seu ingresso no PMDB, em um jantar no Palácio do Jaburu, em Brasília, residência oficial do vice-presidente Michel Temer. O líder do PMDB na Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (RN), disse que Skaf deve oficializar a filiação à sigla nos próximos dias. As principais lideranças do partido participaram do jantar, como o presidente do Senado, José Sarney (AP), e o líder da bancada no Senado, Renan Calheiros (AL).