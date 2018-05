Skaf prepara para julho caravana pelo Estado de SP Paulo Skaf, pré-candidato do PSB ao governo paulista, prepara uma caravana pelas 15 regiões administrativas do Estado após a confirmação de seu nome para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes, no dia 27 de junho, um domingo. Quarto colocado nas mais recentes pesquisas - atrás de Geraldo Alckmin (PSDB), Aloizio Mercadante (PT) e Celso Russomanno (PP) -, com cerca de 2% das intenções de voto, o presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) pretende tornar-se mais conhecido do eleitor do interior e litoral.