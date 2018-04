Skaf nega envolvimento no caso Citados nos grampos da operação conjunta da Polícia Federal e da Procuradoria da República que investiga supostas doações ilegais da Camargo Corrêa para políticos e partidos, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e seu presidente, Paulo Skaf, divulgaram no início da noite de ontem nota negando "de maneira enérgica e definitiva" qualquer envolvimento no esquema. Na nota, afastam "qualquer hipótese de envolvimento em ?distribuição de dinheiro para funcionários públicos?, ?pagamentos por fora? e, muito menos, ?obtenção de benefícios indevidos em obras públicas?". A Fiesp afirmou que não contribui com nenhum tipo de recurso, financeiro ou de qualquer outra espécie, para partidos políticos ou candidatos.