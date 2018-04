Skaf nega envolvimento com suposto esquema Citados nos grampos da Operação Castelo de Areia, ação conjunta da Polícia Federal e da Procuradoria da República que investiga supostas doações ilegais da construtora Camargo Corrêa para políticos e partidos, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e seu presidente, Paulo Skaf, divulgaram no início da noite de ontem nota negando ?de maneira enérgica e definitiva? qualquer envolvimento no esquema.