Skaf leva tema educação à TV em paródia de música A campanha do candidato do PMDB ao governo paulista, Paulo Skaf, levará ao ar na noite desta quinta-feira inserções na TV com o tema educação. O filme é de uma paródia do hit Lepo Lepo, em que a campanha critica a progressão continuada do ensino público e os baixos salários dos professores, mas sem citar nominalmente o governador e candidato à reeleição Geraldo Alckmin (PSDB). O peemedebista já colocou no ar uma paródia da música, com menções à crise da água no Estado.