Skaf inicia campanha com caminhada no centro de SP O candidato do PSB ao governo de São Paulo, Paulo Skaf, iniciou suas atividades de campanha com uma caminhada no centro de São Paulo. Acompanhado de sua candidata a vice-governadora, Marianne Pinotti, ele conversou com comerciantes e consumidores na região da Rua 25 de Março e propôs o projeto "Sem Pagar", por meio do qual os valores pagos nos pedágios das rodovias estaduais seriam abatidos do pagamento do IPVA.