Skaf faz campanha de trem e metrô neste sábado em SP

O candidato a governador paulista Paulo Skaf (PMDB), da Coligação São Paulo Quer o Melhor (PMDB-PROS-PSD-PP-PT), andará de metrô e trem em campanha eleitoral neste sábado, 2, em São Paulo. Skaf participará também de caminhadas na Praça da Sé (centro), São Miguel Paulista e Itaquera (zona leste).

Nesta semana, a campanha de Skaf divulgou nas redes sociais um vídeo em que o candidato aparece no metrô trocando mensagens via celular. A tela do aparelho mostra a seguinte frase: "Skaf, e esse papo de apoiar o PT?" O peemedebista sorri e simula responder à pergunta: "Sabe de nada, inocente ...". Seguem três figuras (emoticons) de macacos, um tampando a boca, outros os ouvidos e outro os olhos.

A caravana "Caminhando com Skaf" deste sábado começa às 7 horas na frente da Catedral da Sé. Depois, ele pega o metrô na Sé e vai até a Estação Brás, onde toma café antes de ir, de trem, para São Miguel Paulista, onde faz caminhada pelo bairro.

Em seguida, toma o trem para Itaquera, onde faz uma caminhada pela Avenida São Miguel e ruas próximas até o centro comercial do bairro. Depois, tem um encontro com líderes políticos na Chácara Meu Pai, em Itaquera. Skaf encerra a manhã pegando o metrô em Itaquera de volta à Praça da Sé.