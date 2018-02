Skaf evita falar se nomearia Ferreira Pinto para pasta

O candidato do PMDB ao governo do Estado, Paulo Skaf, evitou responder se considera Antonio Ferreira Pinto para a pasta da Segurança Pública caso seja eleito em outubro. "No momento certo vamos pensar na equipe", disse nesta quarta-feira o peemedebista, durante visita à sede do Departamento Estadual de Investigação Criminal (Deic), na capital paulista.

Ferreira Pinto chefiou a Secretaria Estadual de Segurança Pública durante as gestões tucanas de 2006 a 2012. Linha dura, ele enfrenta resistência da classe policial pela rigidez na fiscalização e na punição de policiais acusados de infrações na sua gestão. "Não tenho compromisso nenhum com cargos no meu governo", completou Skaf.