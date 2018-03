Skaf e Chalita tentam recuperar espólio do quercismo

Para o cientista político Carlos Melo, do Insper, Chalita, que já foi do PSDB e está se desligando do PSB, chegará ao PMDB com uma base consolidada entre os eleitores católicos e poderá se apresentar como alternativa à polarização PSDB-PT na disputa pela Prefeitura de São Paulo. "É um político jovem, com fama de ter boa presença na televisão. Poderá se contrapor aos rostos de José Serra ou José Aníbal, por um lado, e de Aloizio Mercadante ou Marta Suplicy, por outro", afirma ele.

Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), concorreu ao governo pelo PSB, no ano passado, apesar da resistência de líderes do partido, como a ex-prefeita Luiza Erundina. Ele teve pouco mais de 1 milhão de votos, ou 4,6% do total, e ficou em quarto lugar na disputa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.