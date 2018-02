Skaf diz que convidou Meirelles para disputar o Senado O candidato do PMDB ao governo de São Paulo, Paulo Skaf, afirmou que já oficializou o convite ao ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles (PSD) para integre sua chapa majoritária como candidato ao Senado Federal. O convite foi feito após Skaf ter recebido apoio formal do PSD de Gilberto Kassab, decidido na tarde desta sexta-feira, 27.