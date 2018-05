Skaf diz que ajudará campanha de Chalita nas horas vagas

SÃO PAULO - Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e uma das estrelas do "novo PMDB", afirmou nesta segunda-feira, 12, que só trabalhará pela campanha do deputado federal Gabriel Chalita na eleição municipal de 2012 nas horas vagas. "À medida em que eu puder, se eu tiver disponibilidade de tempo", frisou, destacando que tem obrigações como presidente da Fiesp, Sesi e Senai. "Mas nos finais de semana, no período noturno, quando eu puder apoiar os candidatos - que serão definidos no próximo ano - com o maior prazer eu farei", disse Skaf após evento sobre Segurança Pública para a Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 na capital paulista.

O presidente da Fiesp fez questão de ressaltar que o PMDB ainda não tem "candidato" e sim "pré-candidato" à Prefeitura de São Paulo. "Convenção para definir candidato só no ano que vem. Hoje tem uma pré-candidatura e a candidatura só no ano que vem", reforçou. O dirigente disse que pretende trabalhar por "todas" as candidaturas de seu partido e não por uma específica. "Eu farei esforço por todos os candidatos do PMDB. Todos os candidatos do PMDB são importantes, né?", disse Skaf.

No curto período em que estiveram juntos no PSB, Chalita e Skaf se "estranharam" quando o dirigente empresarial insistiu em lançar sua candidatura para o governo do Estado. A candidatura de Skaf fechou as possibilidades de um acordo entre PSB e PT para que Chalita fosse candidato ao Senado em dobradinha com a hoje senadora petista Marta Suplicy. Chalita preferiu disputar a Câmara dos Deputados a pedir votos ao lado de Skaf. Perguntado se espera que Chalita percorra o Estado com ele em 2014, quando pretende disputar mais uma vez o governo de São Paulo, Skaf desconversou: "Talvez ele vá rodar o Estado comigo, tem que perguntar a ele".

Em plena construção de sua candidatura para 2014, Paulo Skaf gravou uma inserção para a propaganda partidária do PMDB que vai ao ar a partir da noite desta segunda-feira. Skaf, o vice-presidente da República, Michel Temer, e o presidente estadual do partido, deputado estadual Baleia Rossi, aparecerão nas inserções de todo o Estado, menos na capital paulista. Ao total o PMDB veiculará 20 inserções de 30 segundos cada.

Chalita gravou três filmes e será a única estrela da propaganda peemedebista na cidade de São Paulo, onde aparecerá defendendo a adoção de crianças, a implantação do sistema de educação em período integral e a abertura das escolas nos finais de semana(projeto implementado por ele quando foi secretário estadual da Educação). "A Escola da Família foi um sonho que eu concretizei em São Paulo", diz o pré-candidato numa das inserções.