Skaf desconversa sobre possível reunião com Kassab O candidato ao governo paulista Paulo Skaf (PMDB), que participa de evento de lançamento de livro de José Serra (PSDB), não desmentiu que tenha participado de conversas nos últimos dias com o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Questionado por jornalistas, Skaf desconversou e disse que não vai há meses à casa de Kassab, mas disse que negociações são normais na política. "Política se constrói com conversas, então esse processo todo vai chegar ao final na segunda-feira, dia 30, temos que ter paciência e aguardar."