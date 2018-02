Skaf cruza com jovens da campanha de Alckmin

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O candidato do PMDB ao governo de São Paulo, Paulo Skaf, foi surpreendido na manhã desta sexta-feira, 22, durante evento de campanha no Mercado da Lapa, na região oeste da capital paulista. Durante a caminhada pelo centro comercial, sua campanha se deparou com jovens de camisa amarela que trabalham para a campanha à reeleição do governador Geraldo Alckmin (PSDB).

A reportagem encontrou cerca de 22 jovens vestidos com a roupa da campanha do governador paulista. Eles admitiram que estavam trabalhando para a campanha do tucano, mas negaram que a aparição foi para prejudicar o candidato do PMDB. Ao se darem conta da presença de Skaf e da imprensa, os jovens, que não estavam levando cartazes ou panfletos, evitaram conversar com jornalistas e logo se dispersaram.

Skaf e sua campanha, por sua vez, contornaram a situação e o peemedebista chegou até a acenar para os jovens, que ficaram sem saber como reagir. Questionado se a presença deles foi uma coincidência, Skaf desconversou. "Eu não sei se foi coincidência, mas foi agradável ver uma moçada saudável trabalhando", disse ele, que lembrou ainda que cada candidato tem sua forma de mostrar suas ideias e propostas.