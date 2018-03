Situação é de contas públicas sob controle, diz Dilma

Segundo Dilma, as pessoas que apostam nisso são as mesmas que, no início do ano, apostaram que ia haver um problema sério com fornecimento de energia no País, "o que desapareceu de todos os jornais porque não era real". "São movimentos localizados, especulativos, que duram um tempo, mas geram danos ao Brasil."

Ela comparou os críticos do governo ao personagem "Velho do Restelo", criado por Luís de Camões para o clássico "Os Lusíadas". Conhecido por seu pessimismo, o personagem ficava sentado às margens das praias e não acreditava nas conquistas de Portugal durante as grandes navegações.

A presidente ressaltou que este é um personagem que encontra eco através da história. "Muitos Velhos do Restelo apareceram nas margens das nossas praias. Mas eu asseguro a vocês que, hoje, ele não pode, não deve e não terá a última palavra no Brasil."

Em discurso durante anúncio do programa Minha Casa Melhor, a presidente enfatizou que o governo já entregou moradia para 1,2 milhão de famílias dentro do programa Minha Casa Minha Vida e outras 1,1 milhão serão contratadas. "Eu lembro perfeitamente que, quando participei do lançamento do programa, muitos falavam que não conseguiríamos fazer as casas e muito menos entregá-las", afirmou.