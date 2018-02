Situação do setor elétrico é 'trágica', diz Aécio

As declarações do candidato foram feitas após ele ser questionado sobre a condução das obras da Usina Hidrelétrica Belo Monte, visitada hoje pela presidente Dilma Rousseff (PT). "O que é mais grave é que os investimentos deixaram de vir. Vamos tomar medidas que possibilitem leilões regionais de fontes alternativas que estimulem a vinda do capital privado", afirmou Aécio Neves. "O governo da presidente Dilma achou que o Estado solitariamente podia fazer todos os investimentos necessários para a retomada do crescimento do Brasil. Não pode. O governo do PT demonizou as parcerias com o setor privado durante 10 anos, se curva à realidade e à necessidade no final do governo, mas faz isso de forma improvisada", acrescentou.