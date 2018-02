Situação de pré-candidatura é ambígua, diz Dilma De visual novo - cabelo cortado e tingido de louro -, a pré-candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, chegou nesta noite ao Centro de Convenções Brasil XXI para o "Encontro do Movimento Negro do PT", reafirmando que lamenta a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de multar o partido e ela própria por propaganda eleitoral antecipada. A petista reclamou da "ambiguidade" da legislação eleitoral.