Situação de Clodovil é 'muito grave', diz assessor O deputado Clodovil Hernandes (PR-SP), que foi encontrado desmaiado hoje pela manhã em sua residência, deve ser submetido ainda hoje a uma cirurgia para a retirada de um coágulo na cabeça. Segundo informações do assessor do deputado, Lorran Ferrazoni, o estado de saúde do deputado é "muito grave".