Sítio frequentado por Lula é furtado em Atibaia

ATIBAIA - O sítio frequentado pela família do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e investigado na Operação Lava Jato, em Atibaia, no interior de São Paulo, foi alvo de ladrões nesta quinta-feira,7. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos entraram no local através de arrombamento e furtaram objetos.

Policiais militares foram ao local por volta das 16 horas e fizeram buscas pela região. Dois suspeitos teriam sido detidos e, com eles, os policiais encontraram garrafas de vinho importado e charutos, que teriam sido furtados do sítio. Um terceiro suspeito estava sendo procurado.

Por volta das 17h30, uma equipe liderada pelo delegado Elton Costa seguiu para o sítio. Até as 19 horas era feita uma perícia na propriedade na tentativa de checar se outros objetos teriam sido levados pelos ladrões.

O sítio foi alvo de uma varredura da Polícia Federal no início de março, durante a 24ª fase da Operação Lava Jato. A PF e o Ministério Público Federal suspeitam que o ex-presidente Lula seja dono da propriedade. A casa principal teria sido reformada com recursos da empresa Odebrecht, também investigada na Operação.